La Procura di Palermo ha impugnato direttamente in Cassazione, senza passare per il grado d’Appello, la sentenza che il 20 dicembre scorso ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per il caso Open Arms dell’agosto 2019. Si tratta del cosiddetto “ ricorso per saltum “, con cui si chiede alla Suprema Corte di pronunciarsi unicamente sulle questioni di diritto alla base del processo, senza rivalutare i fatti. Come spiega il Corriere della sera – che ha anticipato la notizia – l’assoluzione del vicepremier si basava infatti sul presunto mancato obbligo per l’Italia di fornire il porto sicuro (Pos) alla nave della ong spagnola con 147 migranti a bordo: un’assenza che i giudici ricavano dalla poca chiarezza delle convenzioni internazionali in materia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Open arms, i pm impugnano la sentenza direttamente in Cassazione: “Errori di diritto nell’assoluzione di Salvini”