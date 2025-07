Onu | indagini indipendenti e rapide sulle violenze in Siria

Milano, 18 lug. (askanews) - Le Nazioni Unite chiedono "indagini rapide" dopo le violenze nella Siria meridionale. La portavoce delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, ha affermato che "lo spargimento di sangue e la violenza devono cessare e che la protezione di tutte le persone deve essere la massima prioritĂ ", e ha chiesto che "tutti i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni", durante una conferenza stampa a Ginevra, in Svizzera. La cittĂ siriana a maggioranza drusa di Sweida conta i suoi morti venerdì dopo il ritiro delle truppe governative, deciso dal presidente ad interim Ahmad al-Shareh per evitare una "guerra aperta" con Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Onu: indagini indipendenti e rapide sulle violenze in Siria

Nuove violenze settarie in #Siria Nella provincia di Suwayda scontri da domenica tra tribĂą locali beduine sunnite e gruppi armati drusi. ( Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo ) Di Alessandro De Pascale A partire da domenica nel sud della Siria, tribĂą lo Vai su Facebook

