Ong Open Arms ' fatti ricostruiti fiducia nella Procura'

La Procura della Repubblica di Palermo ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro l'assoluzione in primo grado di Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, oggi vicepremier e ministro ai Trasporti, imputato di rifiuto d'atti d'ufficio e sequestro di persona in danno dei 147 naufraghi soccorsi dalla nave Open Arms nell'agosto 2019. I fatti sono stati ampiamente ricostruiti in primo grado, abbiamo piena fiducia nel lavoro della Procura". Così Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

