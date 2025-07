Taglia il traguardo della ventinovesima edizione Onde Mediterranee, il Festival di Gradisca d’Isonzo (GO) che coniuga musica, letteratura e informazione nel segno dell’attualitĂ .  Organizzato da Euritmica Associazione Culturale  con il supporto del Comune di Gradisca d’Isonzo  e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia  e della BCC Venezia Giulia, Onde Mediterranee propone, dal 25 luglio al 3 agosto, un articolato calendario di concerti, talk e incontri. Onde Musica  porta alcuni tra gli artisti meno convenzionali del panorama italiano: all’ Arena del Castello di Gradisca  (arricchita da chioschi enogastronomici) approdano gli Offlaga Disco Pax  ( giovedì 31 luglio ), di nuovo in tour per celebrare i vent’anni dal loro album d’esordio Socialismo Tascabile; attesissima la tappa del tour estivo dei “romantici e trasgressivi”  La Rappresentante di Lista, la cui serata inizia con il concerto dei trent’anni di carriera di Meg  ( venerdì 1° agosto ); segue Andrea Pennacchi e la sua Revenge Tanko Band, protagonisti di Pojana Rock!, anticipati dalla giovane cantautrice Anna Castiglia  ( sabato 2 agosto ); chiude il palinsesto musicale Massimo Coppola  – notissimo volto di MTV – con la ripresa del suo “grande classico” new:brand:new  ( domenica 3 agosto ): Special Guest Roberta Sammarelli  dei Verdena. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Onde Mediterranee dal 25 luglio al 3 agosto 2025