di Laura Valdesi SIENA Un’associazione a delinquere, ricostruita dalla Dda di Firenze in sinergia con la procura di Siena, che favoriva l’arrivo di pakistani a Siena dietro il pagamento di denaro, per esempio, dai 2500 ai 6mila euro. Ecco il cuore dell’indagine nata nel 2022 perché il numero di migranti arrivati in città era molto elevato, tanto che Siena era giunta addirittura al quinto posto nazionale quanto ad immigrati da questo Paese. Si superavano le 500 persone (nella foto grande, novembre 2023, viene sgomberato e sanificato il parcheggio Duomo) e, in comunità piccole, creava problemi di collocazione, come evidenziò all’epoca il questore Pietro Milone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ondata di pakistani . Favorirono l’arrivo dei migranti a Siena. Ecco tutte le condanne