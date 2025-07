Oms guerra al vino italiano | prezzi folli per non farcelo più bere

Diranno che lo fanno per noie, quando qualcuno alzerĂ il dito per obiettare che “vivere da malati per morire sani” non assomiglia a un’idea geniale (e non cambia il finale di partita), presenteranno studi e numeri per terrorizzarci e farci rinsavire, come i tre milioni di vittime legate in qualche modo all’alcol ogni anno nel mondo. Stavolta l’Organizazione Mondiale della SanitĂ dichiara una guerra come non si era mai vista proprio a vino e alcolici, al tabacco e alle bevande zuccherate: tutte quelle cose che ci fanno talmente male da non volerci rinunciare, perchĂ© ci fanno anche stare bene. Ci fanno vivere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

