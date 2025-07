Omicidio Sula chiesto immediato per Samson

La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Mark Antony Samson, reo confesso dell' omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, avvenuto lo scorso marzo a Roma. Nei confronti del giovane i pm, coordinati dall'aggiunto Giuseppe Cascini, contestano l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima e l'occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio Sula, chiesto immediato per Samson

