Omicidio di Chiara Poggi fissata l’udienza per le analisi delle impronte sulla spazzatura

La prossima udienza nell'ambito del maxi incidente probatorio sull'omicidio di Chiara Poggi, trucidata nella casa di famiglia il 13 agosto del 2007, per cui è già stato condannato in via definitiva il fidanzato Alberto Stasi, è stata fissata per il 23 luglio 2025. Lo scopo è conferire un incarico per la ricerca di impronte sui resti della spazzatura di casa Poggi dopo che l'indagine genetica aveva evidenziato la presenza del solo Dna di Chiara e Alberto. Ricerca di impronte sulla spazzatura. La gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha fissato per il prossimo 23 luglio un'altra udienza, alla presenza di pm, legali e consulenti delle parti, che servirà per conferire l'incarico al perito dattiloscopista Domenico Marchigiani.

