Omaggio serale a Gaber

Secondo appuntamento con l’ormai tradizionale rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, organizzata da oltre vent’anni dall’ Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Questa sera in piazza San Francesco, va in scena “Se io fossi Gaber”. Serena Bandoli alla voce e Fabrizio Tarroni alla chitarra; regia e adattamento drammaturgico: Silvia Rossetti. “Se io fossi Gaber” è un percorso tra monologhi e canzoni che celebra il grande cantautore, con la voce di Serena Bandoli e la chitarra di Fabrizio Tarroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omaggio serale a Gaber

In questa notizia si parla di: gaber - omaggio - serale - fossi

Omaggio sul palco: monologhi e brani per ricordare Gaber - “Noi se fossimo Gaber“. Andrà in scena domani sera lo spettacolo con monologhi e canzoni dal vivo tratte dal teatro-canzone, che nasce dal desiderio di riportare sul palcoscenico e nell’animo del pubblico le parole e la musica di Giorgio Gaber, che hanno accompagnato e segnato intere esistenze.

Omaggio serale a Gaber; Gambettola, si alza il sipario sulla stagione teatrale.

“Se io fossi Gaber”, il duo Bandoli-Tarroni porta Gaber in piazza San Francesco a Ravenna - Secondo appuntamento con la rassegna musicale estiva “Le Stelle di Galla Placidia”, promossa dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo ... Come scrive ravennanotizie.it

Omaggio sul palco: monologhi e brani per ricordare Gaber - Andrà in scena domani sera lo spettacolo con monologhi e canzoni dal vivo tratte dal teatro- Segnala ilgiorno.it