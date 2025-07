“Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello è un thriller ambientato a Napoli alla fine dell’Ottocento in cui si intrecciano arte, misteri e superstizioni per narrare la storia di un giovane pittore che si ritroverĂ ad esplorare non solo la parte oscura della cittĂ partenopea ma anche quella di alcuni suoi concittadini, e del suo stesso passato. In questo romanzo le opere d’arte permettono di entrare in un mondo enigmatico in cui il sacro e il profano si mescolano, dando accesso a una serie di rivelazioni sconvolgenti; il pittore protagonista, Michele, ha l’occasione di eseguire due affreschi – uno in un monastero e l’altro nel palazzo di un conte – da cui poi si origineranno delle conseguenze inattese e spiacevoli sia per lui che per gli altri personaggi, le cui storie gravitano intorno al suo complesso destino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello: sospeso tra la verità e la menzogna