Oltre 200 alberi caduti a Bergamo Ci vorranno settimane per ripulire tutto

Venerdì riaprono quattro parchi e nuove verifiche al Suardi. Ruzzini: «Altre due piante di pregio da controllare». Procedono i lavori in città.

Alberi caduti in città e nei paesi della Bergamasca, colpiti dalle violente raffiche di vento. Qui alcuni video arrivati da via Amighetti a Bergamo, a Ponte San Pietro in via San Clemente e dal quartiere Baio di Gorle con gli alberi caduti in mezzo alla strada. Vai su Facebook

Nella serata di lunedì 7 luglio un’altra forte perturbazione ha interessato la Bergamasca: 30 alberi caduti solo in città e altre decine in tutta la provincia. Vai su X

