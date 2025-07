Ok del Congresso Usa a 9 miliardi di dollari di tagli di Trump

I repubblicani statunitensi della Camera hanno dato il via libera definitivo al taglio di 9 miliardi di dollari di finanziamenti per gli aiuti allo sviluppo e la radiotelevisione pubblica. La misura passa ora al presidente Trump per essere trasformata in legge. I repubblicani hanno affermato che il voto ha onorato l'impegno elettorale del tycoon di frenare la spesa pubblica incontrollata. "Il presidente Trump e i repubblicani della Camera hanno promesso responsabilità fiscale ed efficienza governativa", ha dichiarato lo speaker della Camera Mike Johnson in una dichiarazione subito dopo il voto.

Trump nel Golfo a caccia del jackpot, obiettivo accordi per mille miliardi di dollari - (Adnkronos) – “Affari, affari, affari”. Così un funzionario arabo ha riassunto il senso della missione nel Golfo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che arriva in Arabia Saudita, prima tappa del suo tour, con l’ambizioso obiettivo – indicato ad Axios da ex funzionari statunitensi e due funzionari arabi – di tornare a casa con accordi e promesse di investimento per un valore di mille miliardi di dollari.

