Ogura travolto dalla sua moto dopo una spaventosa caduta a Brno | la sua reazione è impressionante

Il pilota giapponese della Aprilia è stato sbalzato in pista dalla sua moto e mentre atterrava sulla ghiaia è stato colpito. Ogura rapidamente si è rialzato e ha risistemato la sua moto con i commissari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: moto - ogura - travolto - spaventosa

La moto di Ogura prende fuoco in pista: spaventoso incidente durante le Pre Qualifiche della MotoGP ad Assen - Spaventoso incidente per Ai Ogura ad Assen durante le prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025: l'Aprilia disarciona il pilota giapponese e poi prende fuoco.

Ai Ogura esce di pista, la moto va in fiamme: lo spaventoso incidente in MotoGp – Il video - Un inizio decisamente turbolento per il weekend del Gran Premio d’Olanda, sul leggendario tracciato di Assen, dove la MotoGP torna in pista questo fine settimana.

Pauroso incidente in MotoGP, Ogura viene schiacciato dalla moto - Bruttissima caduta per Ogura durante le prove libere a Brno. Highside in curva e moto che lo colpisce, fortunatamente il pilota si è rialzato senza conseguenze.

Ogura travolto dalla sua moto dopo una spaventosa caduta a Brno: la sua reazione è impressionante.

La moto di Ogura prende fuoco in pista: spaventoso incidente durante le ... - Paura durante le prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025 ad Assen: la moto di Ai Ogura prende fuoco dopo un highside. Lo riporta fanpage.it

Ai Ogura esce di pista, la moto va in fiamme: lo spaventoso ... - MSN - Prima dell' incidente del giapponese, altri 6 piloti sono finiti per terra L'articolo Ai Ogura esce di pista, la moto va in fiamme: lo ... Riporta msn.com