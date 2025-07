Dopo i successi in termini di pubblico e gradimento con Fabri Fibra e Lazza, il ‘NoSound Fest’ di Servigliano è pronto a regalare altri due appuntamenti. Il ‘Parco della Pace’ di Servigliano, divenuto da qualche anno monumento nazionale, si appresta a vivere due intense serate di musica e gli ospiti sono di quelli che piacciono specie ai giovanissimi e di questo va dato merito alla ‘Best Eventi’, società che organizza il festival insieme all’Amministrazione di Servigliano. Oggi alle 21,30 sarà di scena all’interno del tour estivo Tananai. "Il tour di quest’estate chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco – racconta Tananai - che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi c’è Tananai al ‘NoSound Fest’: "Questo disco mi ha fatto crescere"