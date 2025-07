Si svolgerà questa mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Madre della Chiesa, a Monsampolo, il funerale di Claudio Cicchi. Lo storico direttore sportivo, che nel corso della sua carriera ha lavorato per tante squadre marchigiane e abruzzesi, oltre che per la Juventus, è morto mercoledì pomeriggio a 74 anni. Era ricoverato, da un paio di giorni, nella terapia intensiva dell’ospedale di San Benedetto, a causa di un malore che aveva complicato ulteriormente le sue già critiche condizioni di salute. La salma, proveniente dall’ospedale ‘Madonna del Soccorso’, è giunta ieri sera nella chiesa di Monsampolo e stamattina, appunto, sono in programma le esequie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi a Monsampolo l’ultimo saluto a Claudio Cicchi