Negli Stati Uniti sono stati messi in vendita biglietti del film di Christopher Nolan in diverse sale IMAX. Acquistati praticamente tutti in un battito di ciglia, fanno prevedere un incasso stellare per il kolossal ispirato al poema omerico. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Odissea: la Universal organizza una prevendita a 1 anno dall'uscita e i biglietti vanno a ruba in un'ora

Odissea, già in vendita i biglietti IMAX, 1 anno prima dell'uscita! Mai successo prima - La nuova opera scritta e diretta da Christopher Nolan, il suo primo fantasy basato sul poema di Omero, ridefinirà il concetto di 'film- Riporta cinema.everyeye.it