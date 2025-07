Oddo Psi | Il progetto della nuova rete ospedaliera fallimento della classe politica siciliana

Lo scandalo dei referti non ha insegnato niente la nuova rete ospedaliera varata in Sicilia dal governo Schifani fotografa il fallimento di questa classe politica. Sono passati solo pochi mesi dallo scandalo dei referti all'Asp di trapani, che tanto ha scosso l'opinione pubblica, fornendo al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione, Cisl Fp: "Basta con gli annunci" - Asp Agrigento, da troppo tempo si attendono la nuova rete ospedaliera, il nuovo atto aziendale e l'allargamento delle dotazioni organiche, la Cisl Fp: “Basta con i ritardi e gli annunci”.

La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno - Pronta la nuova rete ospedaliera della Sicilia con 18 mila posti letto: 13 mila nelle strutture pubbliche e 5 mila nei privati accreditati.

Sanità pubblica, la Cgil denuncia: "Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati" - Rete ospedaliera dalla provincia di Agrigento in fase di elaborazione senza il confronto con i sindacati, la Cgil di Agrigento esprime "forte indignazione".

Rete ospedaliera: Marsilio, Abruzzo è un modello - Ansa.it - "Abbiamo dato alla luce una rete che non taglia i servizi, non taglia i posti letto ma soprattutto, non taglia il diritto alla sanità. Scrive ansa.it