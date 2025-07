Obbligatorio per i privati tagliare alberi e rami in prossimità della ferrovia

È pubblicata online sul sito web www.comune.piacenza.it l’ordinanza sindacale riguardante il taglio di rami e alberi posti in fregio alle reti ferroviarie interne al territorio comunale. È noto infatti che nelle aree - sia private che pubbliche - contigue ai binari, alberi eo arbusti possono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: alberi - rami - obbligatorio - privati

Maltempo a Roma, vento e pioggia nella Capitale. Alberi e rami caduti in strada - Il forte vento, la pioggia e la grandine registrata in particolare nella zona est della città , a Colle del Sole.

La furia del vento fa cadere rami e alberi sulle carreggiate, raffica di interventi in città - Non solo sulla costa, problemi e danni anche in città per colpa del vento. A causa del forte vento della scorsa notte, sono stati effettuati numerosi interventi di pulizia, manutenzione e rimozione di alberature e rami sulle strade, a partire dalle prime ore di questa mattina.

Tronchi e grossi rami di alberi in mare. Prestate attenzione - Le piene dei fiumi causate dalle ultime precipitazioni intense, portano in mare parecchi tronchi e grossi rami di alberi.

Belluno, verde privato: c’è tempo fino al 30 giugno per tagliare siepi, alberi e rami sporgenti lungo le strade pubbliche. Obblighi, regolamento e sanzioni. Vai su Facebook

Obbligatorio per i privati tagliare alberi e rami in prossimità della ferrovia; Trieste, scatta l’obbligo per i privati: taglio urgente di rami e alberi pericolosi lungo le ferrovie; Multe fino a 500 euro per il verde privato non pulito entro il 12 aprile: Frontini pensi prima a quello pubblico.

Rami e alberi caduti per la neve, il Comune si rivarrà sui privati - Rami e alberi caduti per la neve, il Comune si rivarrà sui privati Lo annuncia l’assessore Gabellini. Scrive ilrestodelcarlino.it

Alberi nei giardini privati, l'esperto rassicura: "Tagliare solo quelli ... - Pecini, volontario Vab, tranquillizza sulla tenuta delle piante dopo la bomba di vento della scorsa settimana / GRAVSSIMI DANNI: CROLLANO LE MURA DI SAN NICCOLO' ... Riporta lanazione.it