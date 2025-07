Nuovo film d’animazione di Barbie dopo il successo del live action

nuovo film d’animazione su Barbie prodotto da illuminaion e mattel. Il mondo dell’intrattenimento si prepara a una nuova grande avventura dedicata a uno dei brand più iconici e amati: Barbie. A distanza di due anni dal successo planetario del film con Margot Robbie, le produzioni cinematografiche continuano a puntare sulla celebre bambola, questa volta attraverso un progetto innovativo di animazione che promette di coinvolgere un pubblico ancora più vasto. collaborazione tra illumination e mattel per il lancio del film. un accordo strategico per un debutto nel cinema d’animazione. Come rivelato in via esclusiva, Illumination, la casa di produzione responsabile di successi come i Minions, ha stretto un’intesa con Mattel Studios. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo film d’animazione di Barbie dopo il successo del live action

film - animazione - barbie - successo

