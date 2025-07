Nuove Acque prima in Italia per riduzione perdite idriche

Arezzo, 18 luglio 2025 – Perdite d’acqua piĂą basse e quantitĂ maggiore di fanghi di depurazione recuperati invece che destinati a discarica. Sono questi i risultati raggiunti da Nuove Acque che pongono il gestore idrico integrato di Arezzo al vertice delle classifiche che misurano le performance del settore idrico in tutta Italia. Lo certifica l’Arera, AutoritĂ di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, che ha previsto il riconoscimento di premialitĂ a Nuove Acque per gli anni 2022-2023, relative al raggiungimento degli obiettivi di qualitĂ tecnica e commerciale Nuove Acque è risultata la migliore societĂ in Italia per l'indicatore M1 sul tasso di perdita nelle reti idriche e M5 per quanto riguarda la quantitĂ di fanghi che viene avviata a recupero invece che a smaltimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove Acque prima in Italia per riduzione perdite idriche

In questa notizia si parla di: acque - italia - prima - riduzione

Orrore in Italia, spunta un cadavere dalle acque del lago: la scoperta choc, “potrebbe essere lui” - Un ritrovamento choc ha scosso una zona dell’Italia nella mattinata di oggi: il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto in uno specchio d’acqua, in circostanze ancora tutte da chiarire.

Orrore in Italia, il corpo di una donna spunta dalle acque del lago: di chi si tratta - Una leggera foschia avvolgeva il paesaggio, mentre il primo sole del mattino accarezzava delicatamente le acque calme.

Obiettivo: staccare da tutto. Dove? Ecco gli indirizzi wellness migliori d'Italia. Dal lago al mare, fra acque termali e thalassoterapia. Per uscirne nuove - L ’estate è il momento perfetto per rigenerare corpo e mente, in Spa. In Italia, il benessere si declina in mille forme: dalle acque termali collinari ai benefici della thalassoterapia lungo le coste, fino a dolci colline dove darsi al detox.

Siamo tra i migliori in Italia per continuità del servizio, riduzione delle perdite e qualità dell'acqua depurata.? @ARERA_it - l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha riconosciuto alle nostre società oltre 36 milioni di euro in premio per la quali Vai su X

Il Piemonte si conferma la Silicon Valley italiana! Siamo la prima regione in Italia per investimenti tecnologici: un risultato straordinario che premia il lavoro di squadra tra istituzioni, imprese, atenei e centri di ricerca. Continuiamo su questa strada, per costruire Vai su Facebook

Nuove Acque prima in Italia per riduzione perdite idriche; Acea premiata da Arera: miglior servizio idrico in Italia con 36 milioni per qualitĂ , continuitĂ e riduzione perdite; Pfas in acque potabili, commissione Camera approva stretta sui limiti.

Balneazione, acque "eccellenti" in oltre l'85% delle acque europee. L’Italia tra i paesi migliori - Secondo l’Agenzia europea dell’Ambiente (AEA), Cipro e Grecia raggiungono il 100% per qualità delle acque dove immergersi. Si legge su repubblica.it

Acque reflue, mancano fogne e depuratori: l'Europa condanna l'Italia - Le acque reflue sono state trattate in maniera errate e in certi casi illecitamente, perciò la Corte di giustizia europea condanna l'Italia. Lo riporta greenme.it