nuova vita per la fonte a gragnano via libera per area fitness e workout

Una riqualificazione completa. Accadrà a Gragnano. Zona fonte Finetti. Con una premessa. Capannori città dello sport è un Masterplan per la realizzazione di luoghi di aggregazione sportivi sul territorio Capannorese, approvato nei giorni scorsi dalla giunta guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro. Con questo atto di indirizzo, infatti, l’amministrazione comunale di Capannori dà mandato agli uffici di lavorare alla creazioni di nuovi spazi dove i cittadini possano praticare attività fisica, esercizi per il benessere e socializzare. Tra questi, c’è il via libera alla creazione di un’ area polifunzionale sportiva a Gragnano, nello spazio che va dalla fonte Finetti al campo sportivo ‘Merano Bernacchi, dove sarà realizzata un’area fitness, un’area workout e un percorso vita, oltre a verde pubblico e parcheggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

