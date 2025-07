Nuova vita per i centri storici Nascono i primi sei ’hub urbani’ La Regione ci mette 14 milioni

Ferrara si prepara a voltare pagina. Non con un colpo di spugna, ma con la pazienza del ricamo urbano. Sei nuovi "hub" tra centro e periferia ridisegnano la geografia commerciale della provincia: progetti concreti per dare respiro ai quartieri, far rivivere spazi dimenticati e restituire ai cittadini una nuova idea di cittĂ . Il riconoscimento della Regione – che ha certificato 63 hub tra centri storici e aree di prossimitĂ in tutto il territorio emiliano-romagnolo – tocca anche il territorio ferrarese, con un focus specifico su inclusione, qualitĂ urbana e sostenibilitĂ economica. Ferrara, si vede quindi riconoscere tre hub urbani e tre di prossimitĂ : il Centro Storico del capoluogo, l'area Gad e Via Bologna, i due poli di Tresignana, Cento e Codigoro.

