Nuova sanatoria fiscale via libera al Dl Fisco | cosa prevede e per quali anni

Via libera alla sanatoria fiscale per gli anni 2019-2023. La commissione Finanze della Camera ha concluso l’esame del dl Fisco, conferendo il mandato al relatore Vito De Palma (FI). Il provvedimento approderà in Aula lunedì per la discussione generale e non è prevista la fiducia. In una breve seduta, giovedì 17 luglio è arrivato il via libera all’emendamento del presidente della commissione Marco Osnato (FdI). Cosa prevede la sanatoria. Il provvedimento introduce un nuovo ravvedimento speciale per sanare gli anni 2019-2023, riguarderà i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026: sarà applicata un’aliquota calcolata sulla base dell’affidabilità fiscale del contribuente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nuova sanatoria fiscale, via libera al Dl Fisco: cosa prevede e per quali anni

