Nuoto di fondo Ginevra Taddeucci | Volevo questa medaglia anche nella 5 km Punto ora sulla staffetta

Ginevra Taddeucci ha chiuso il cerchio in questi Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque libere dell’isola Sentosa, l’azzurra ha conquistato il secondo argento personale della propria esperienza nella rassegna iridata. Dopo il secondo posto della 10 km, è arrivato il medesimo risultato nella 5, sempre alle spalle dell’australiana Moesha Johnson. “ Ci ho provato fino alla fine e l’australiana era un po’ arrabbiata, dopo l’arrivo, dicendomi che non mi darà nessun aiuto (sorride). Alla fine io mi sono trovata lì e ho fatto la mia gara. Sono contenta, vedevo che lei faceva un po’ di fatica, ma ogni volta che cercavo di andare via lateralmente aumentava il ritmo “, h a raccontato Ginevra ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo questa medaglia anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”

In questa notizia si parla di: nuoto - fondo - ginevra - taddeucci

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Nuoto di fondo, l’Italia promuove le ‘nuove proposte’ a Ibiza in attesa del miglior Paltrinieri - La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo è già un ricordo ed è tempo di bilanci. Al di là della novità della tre km knock-out, le 10 km hanno dato delle indicazioni interessanti nelle acque libere di Ibiza (Spagna).

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura” - Stari Grad – E’ una super Ginevra Taddeucci che sale ancora sul podio agli Europei di Nuoto di Fondo.

BRACCIATE IRIDATE Non potevano aprirsi in un modo più bello i Mondiali di nuoto di fondo a Singapore! Ieri Paltrinieri e Taddeucci hanno conquistato due splendidi argenti nelle 10 km! Gregorio, Ginevra: quanto vi donano quelle medaglie! #ItaliaT Vai su Facebook

BRACCIATE IRIDATE Non potevano aprirsi in un modo più bello i Mondiali di nuoto di fondo a Singapore! Ieri Paltrinieri e Taddeucci hanno conquistato due splendidi argenti nelle 10 km! Gregorio, Ginevra: quanto vi donano quelle medaglie! #ItaliaT Vai su X

Mondiali di nuoto: il Setterosa domina la Cina 13-11 e vola ai quarti - 'Greg' alla 5km con taping falange, niente gare in vasca; Ginevra Taddeucci argento nella 10 km, altra gioia dal fondo ai Mondiali di nuoto di Singapore; Argento Mondiale Bis: Ginevra Taddeucci Si Conferma Nella 5 km Di Singapore.

Mondiali. Ginevra Taddeucci bis d'argento nella 5 km - Ginevra Taddeucci conquista il secondo argento, dopo quello nella distanza olimpica, nella cinque chilometri al mondiale di Singapore in corso sull'Isola di Sentosa. Segnala federnuoto.it

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Ginevra Taddeucci in acqua dall’1.30 - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto di fondo femminile a Singapore. Da informazione.it