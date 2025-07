Nuoto di fondo Ginevra Taddeucci argento anche nella 5 km dei Mondiali 2025 Johnson imbattibile

Una replica nell’isola di Sentosa. Moesha Johnson e Ginevra Taddeucci hanno dato un seguito a quanto giĂ accaduto nel corso della 10 km femminili di questi Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Condizioni al limite come nelle altre giornate quest’oggi nelle acque libere del Sud-Est asiatico, ai limiti dei 31°C previsti dal regolamento, che hanno reso ancor piĂą complicata la 5 km. In sostanza, si è ripreso da dove si era lasciato. Johnson ha impostato il suo pilota automatico dopo poche bracciate e Taddeucci si è messa in marcamento, come il Franco Baresi dei bei tempi. Si potrebbe affermare che i piedi dell’aussie e le mani della toscana siano andate in simbiosi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci argento anche nella 5 km dei Mondiali 2025. Johnson imbattibile

#Nuoto #Mondiali2025 Bis Italia. Dopo #Paltrinieri anche Ginevra #Taddeucci, ha chiuso al secondo posto la 10 km di fondo a Sentosa. La 28enne fiorentina si arrende solo alla favorita australiana Moesha #Johnson, arrivata prima. Vai su Facebook

