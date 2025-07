Nuoto di fondo che cos’è la 3 km knockout | come funziona e cosa aspettarsi dall’Italia ai Mondiali

La necessita di fare spettacolo. Sabato 19 luglio, nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore), penultimo atto del programma di questi Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Dopo quanto accaduto in Coppa del Mondo e agli Europei di Stari Grad (Croazia), nella rassegna iridata ci sarà la novità della 3 km knockout. Di cosa stiamo parlando? Il riferimento è a una gara a eliminazione diretta di 3 km, per l’appunto, con tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri in cui nuotatori e nuotatrici nelle ultime posizioni saranno eliminati e non potranno accedere al successivo step. Pertanto, vi saranno tre turni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, che cos’è la 3 km knockout: come funziona e cosa aspettarsi dall’Italia ai Mondiali

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Nuoto di fondo, l’Italia promuove le ‘nuove proposte’ a Ibiza in attesa del miglior Paltrinieri - La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo è già un ricordo ed è tempo di bilanci. Al di là della novità della tre km knock-out, le 10 km hanno dato delle indicazioni interessanti nelle acque libere di Ibiza (Spagna).

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura” - Stari Grad – E’ una super Ginevra Taddeucci che sale ancora sul podio agli Europei di Nuoto di Fondo.

questa notte inizia il programma mondiale di nuoto di fondo dalle 02:00 la 10 km con @barbarapozzobon e @ginevrataddeucci , domani la 10km maschile con @greg_palt e @andreafiladelli venerdì le 5km con @gabbri1996 , @ginevrataddeucci , @ Vai su Facebook

Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 Km fondo a Singapore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali nuoto, Paltrinieri e Taddeucci argento anche nella 5 Km fondo a Singapore ... Scrive tg24.sky.it

Mondiali 2025 - Gregorio Paltrinieri infortunato. Ci sarà nella 5km in acque libere, ma non in 800 e 1500 stile libero. Cosa si è fatto, i dettagli - Ci sarà nella 5km in acque libere, ma non in 800 e 1500 stile libero. Come scrive eurosport.it