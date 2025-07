Nuoto artistico Enrica Piccoli approda nella finale del solo tecnico ai Mondiali di Singapore

Una lunga fase eliminatoria è andata in scena quest’oggi nella World Aquatics Championships Arena di Singapore, teatro delle prove del nuoto artistico in questi Mondiali delle specialitĂ acquatiche. La danza in vasca ha iniziato il suo darsi e nel solo tecnico femminile Enrica Piccoli ha risposto presente. L’azzurra ha presentato una routine il cui tema è stato: “ Non spegnere il mio entusiasmo “. Accompagnata dalla musica Don’t Rain on My Parade, Piccoli ha cercato di trasmettere grinta, eleganza e voglia di brillare in questo programma tecnico. L’azzurra ha ottenuto l’ottavo punteggio dei preliminari, presentando un esercizio dal coefficiente di difficoltĂ 33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto artistico, Enrica Piccoli approda nella finale del solo tecnico ai Mondiali di Singapore

