Notte di paura per due ragazzi rapiti prima e rapinati poi I carabinieri rintracciano e arrestano i malviventi Le vittime risiedono ad Aprilia

Una notte da incubo per due ragazzi di Aprilia che, minacciati con un coltello e sequestrati per ore, sono stati terrorizzati da una coppia di rapinatori. L'aggressione è avvenuta domenica notte, quando uno dei due malcapitati si trovava insieme a un amico in una sala slot della cittĂ . La violenza ha avuto inizio quando l'uomo, 33enne con una donna di 25 anni, ha minacciato con un coltello la vittima, costringendola a salire sull'auto insieme al suo amico. Il sequestro e il tormento durante il giro in auto. Dopo aver obbligato i ragazzi a salire sul veicolo, il sequestro di persona è cominciato.

