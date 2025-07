Notte dei serpenti festival e tanti altri appuntamenti | tutti gli eventi che animeranno il weekend

Dal successo della scorsa edizione non si fa altro che parlare della Notte dei serpenti 2025, e ora siamo giunti al weekend in cui il concertone abruzzese animerĂ lo stadio del Mare. Melozzi e tutto il suo team, ospiti inclusi, sono pronti per il mega appuntamento del 20 luglio. Ma questo non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: notte - serpenti - festival - tanti

La notte dei serpenti: svelato dove si farà il “concertone” abruzzese di Melozzi - Si è da poco conclusa la conferenza stampa, che si è svolta questa mattina, lunedì 23 giugno, nella sala dell’istituto Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, riguardante la terza edizione del “La notte dei serpenti”, il grande evento di musica, tradizione e cultura popolare promosso.

La notte dei serpenti 2025, conferenza con Enrico Melozzi, l’evento torna in Rai - Tutte le dichiarazioni della conferenza stampa di presentazione della terza edizione de La notte dei serpenti, concerto ideato da Enrico Melozzi, con la conduzione di Andrea Delogu e la prima serata con Rai2.

Prove aperte per “La notte dei serpenti”: dove e orari - Sono iniziate ufficialmente le prove aperte al pubblico nel teatro comunale di Atri, nel Teramano. Per la nuova terza edizione de “La notte dei serpenti” chi vorrà potrà partecipare ascoltando e prendendo parte alla costruzione dello spettacolo, che andrà in scena il prossimo 20 luglio a Pescara.

La Notte dei Serpenti 2025 – Verso il gran finale! Penultima giornata di prove per Coro e Orchestra al Teatro Comunale di Atri Mercoledì 16 luglio Teatro Comunale di Atri Ore 10.30 - 12.00 Ore 16.30 - 19.30 Le prove musicali del Coro e dell’Orch Vai su Facebook

Notte dei serpenti, festival e tanti altri appuntamenti: tutti gli eventi che animeranno il weekend; Notte dei serpenti 2025: domenica festa grande con Melozzi; La Notte dei Serpenti: primi ospiti della 3ÂŞ edizione.

La Notte dei Serpenti: anche Rocco Hunt sul palco a Pescara - L'annuncio a cinque giorni dall'evento gratuito allo Stadio del mare di Pescara ... Scrive rete8.it

NOTTE DEI SERPENTI 2025: ANCHE ROCCO HUNT SUL PALCO DELLO STADIO DEL MARE DI PESCARA - PESCARA – A cinque giorni da La Notte Dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale, viene annunciato un nuovo ... Secondo abruzzoweb.it