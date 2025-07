Notte dei serpenti 2025 | domenica festa grande con Melozzi

È stata selezionata una data, un cast di musicisti e coro, ospiti di grande rilievo e molto altro ancora per la nuova e terza edizione de La Notte dei serpenti 2025. Il concertone ideato dal maestro Enrico Melozzi arriverà a Pescara, dopo le prove – anche aperte al pubblico – ad Atri, domenica 20. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La notte dei serpenti: svelato dove si farà il “concertone” abruzzese di Melozzi - Si è da poco conclusa la conferenza stampa, che si è svolta questa mattina, lunedì 23 giugno, nella sala dell’istituto Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, riguardante la terza edizione del “La notte dei serpenti”, il grande evento di musica, tradizione e cultura popolare promosso.

La notte dei serpenti 2025, conferenza con Enrico Melozzi, l’evento torna in Rai - Tutte le dichiarazioni della conferenza stampa di presentazione della terza edizione de La notte dei serpenti, concerto ideato da Enrico Melozzi, con la conduzione di Andrea Delogu e la prima serata con Rai2.

Prove aperte per “La notte dei serpenti”: dove e orari - Sono iniziate ufficialmente le prove aperte al pubblico nel teatro comunale di Atri, nel Teramano. Per la nuova terza edizione de “La notte dei serpenti” chi vorrà potrà partecipare ascoltando e prendendo parte alla costruzione dello spettacolo, che andrà in scena il prossimo 20 luglio a Pescara.

ATRI CULTURA IN EVENTI 2025 – DOMENICA 13 LUGLIO Teatro Comunale Ore 10.30 - 12.00 e ore 16.30 - 19.30 Prove musicali Coro e Orchestra aperte al pubblico "La Notte dei Serpenti 2025" Ideata e diretta dal M° Enrico Melozzi Un'occ

Il coro dei bambini di Chieti invitato da Melozzi alla Notte dei Serpenti

La Notte dei Serpenti: anche Rocco Hunt sul palco a Pescara - L'annuncio a cinque giorni dall'evento gratuito allo Stadio del mare di Pescara ... Si legge su rete8.it

Rocco Hunt ospite alla Notte dei Serpenti 2025 a Pescara - Il 20 luglio Rocco Hunt sul palco dello Stadio del Mare per la Notte dei Serpenti: musica, tradizione abruzzese e ospiti speciali con Enrico Melozzi ... Segnala abruzzonews.eu