di Chiara Caselli Un connubio perfetto di arte, cultura e natura. Nella villa e nella pineta che portarono ispirazione a Gabriele D’Annunzio, si rinnova anche quest’anno il Festival La Versiliana. Giunto alla sua 46ª edizione, ha da poco alzato il suo sipario confermandosi una delle più prestigiose rassegne culturali estive. Il cartellone si snoda attraverso grandi nomi e prime nazionali, offrendo quotidianamente eventi che spaziano tra musica, teatro, divulgazione, comicità e arti visive. Un’esperienza culturale di qualità accessibile a tutti, intenditori e curiosi, nonni e nipoti, adolescenti e adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Note, teatro, comicità e quel ’salotto’ nel parco. La magia della Versiliana

