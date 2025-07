Non è estate senza ’Balamondo World Music’ A San Pietro in Bagno è di scena la Bandabardò

Quando nel 1998 Raoul Casadei invitò Gloria Gaynor, allora regina della disco music internazionale, a unirsi alla sua orchestra sul palco in viale Ceccarini a Riccione, andò in scena una piccola rivoluzione all’interno del liscio. Due universi sonori apparentemente lontanissimi dialogavano alla perfezione. La ‘scuola’ delle balere romagnole, il ballo di coppia, la danza come arte dell’incontro e i club newyorchesi delle celebrità e dei ritmi elettronici. L’intuizione dell’uomo che aveva inventato il liscio con la celebre frase ‘Vai col liscio’, pronunciata durante un concerto del suo gruppo alle Rotonde di Garlasco nel 1974, si rivelò perfetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Non è estate senza ’Balamondo World Music’. A San Pietro in Bagno è di scena la Bandabardò

In questa notizia si parla di: scena - music - estate - balamondo

Cristina Chiabotto, Neja e Willie Peyote al Regina Music Fest: artisti in scena per i piccoli pazienti del Regina Margherita - Un pomeriggio di festa, musica e solidarietà animerà lunedì 2 giugno, dalle ore 16 alle 19, piazza Polonia a Torino, antistante l'ingresso dell'Ospedale Infantile Regina Margherita.

A Guardia i bambini del Music Play Lab in scena tra musica, gioco e creatività - Comunicato stampa – Barbara Serafini Appuntamento a sabato 28 giugno con un nuovo entusiasmante viaggio nella sonorità Un appuntamento ormai consolidato e atteso con entusiasmo da genitori e cittadini: sabato 28 giugno, l’APS Vox Fidei di Guardia Sanframondi aprirà le … Continua L'articolo A Guardia i bambini del Music Play Lab in scena tra musica, gioco e creatività proviene da Fremondoweb.

’Music & Wine’ a bordo piscina. La melodia italiana in scena - Sarà una serata nel segno della grande musica e dell’eleganza quella in questa sera alle 21.15 alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto, dove fa tappa il 35° Festival Internazionale "Music & Wine".

Roma – 19 giugno 2025 Alcuni momenti dal concerto di ieri al Tempio di Venere all’interno del Parco Archeologico del Colosseo.Stasera il viaggio continua a Macerata, sul palco di #Musicultura – Festival della Canzone Popolare e d’Autore. @parc Vai su Facebook

Non è estate senza ’Balamondo World Music’. A San Pietro in Bagno è di scena la Bandabardò; Si torna a danzare con Balamondo World Music Festival, ospiti Mirko Casadei Big Band, Avincola e Sibode Dj; I 20 concerti da non perdere a luglio 2024.

Non è estate senza ’Balamondo World Music’. A San Pietro in Bagno è di scena la Bandabardò - Quando nel 1998 Raoul Casadei invitò Gloria Gaynor, allora regina della disco music internazionale, a unirsi alla sua orchestra ... Lo riporta quotidiano.net

Mirko Casadei protagonista di Balamondo nel ricordo di Raoul - In attesa dei concerti di settembre all'Expo di Osaka, in rappresentanza della cultura popolare emiliano romagnola, Mirko Casadei e la sua Popular Folk Orchestra saranno protagonisti in Romagna del Ba ... Si legge su msn.com