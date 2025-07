Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Hannah Hampton ha affermato che l’Inghilterra non dovrebbe mai essere cancellata dopo aver conquistato una drammatica vittoria di rigore sulla Svezia per prenotare il loro posto nelle semifinali Euro 2025. L’Inghilterra aveva guardato sull’orlo di un’uscita dopo essere caduta per 2-0 grazie a Kosovare Asllani e Stina Blackstenius, ma due gol nella seconda metĂ da Lucy Bronze e Michelle Agyemang hanno costretto il tempo extra, che poi è andato a rigori. Alessia Russo ha segnato il primo e Hampton ha negato Filippa Angeldahl, prima che le leonesse vedessero tre sanzioni consecutive salvate da Jennifer Falk. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ´ non ci scrivi mai ” – Hampton è elettrizzato dopo il drammatico ritorno in Inghilterra