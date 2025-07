C hi non ci è passata almeno una volta è fortunata. Ma per molte, girarsi nel letto con gli occhi spalancati al soffitto e i pensieri che corrono più veloci del tempo, non è così infrequente. Una notte in bianco, infatti, può capitare, e non è un grosso problema. Più importante è, semmai, saper come affrontare la sveglia che sembra una condanna e tutta a giornata che si apre, senza trasformarsi in uno zombie o crollando alla scrivania. La buona notizia è che si può. Ma serve un po’ di strategia. Svegliarsi nella notte: cosa fare se si soffre di insonnia X Leggi anche › Caldo e insonnia: i rituali rinfrescanti per dormire meglio Sopravvivere (con grazia) a una giornata dopo una notte in bianco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non basta resistere alla stanchezza, serve ascoltare il corpo ed evitare certi errori: i consigli degli esperti del sono intervistati dal Guardian per rimettersi in carreggiata dopo un sonno difficile