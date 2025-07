nodo di napoli circolazione ferroviaria sospesa per una forte scossa di terremoto

In seguito alla scossa di terremoto ai Campi Flegrei, nel nodo di Napoli è sospesa la circolazione ferroviaria in via precauzionale. La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è sospesa in via precauzionale per verifiche infrastrutturali a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei. Campi Flegrei, forte scossa avvertita alle 9,13 . 🔗 Leggi su 2anews.it

