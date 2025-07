Arrivi e partenze in casa Fano. L’addio più doloroso è quello di Alex Nodari che lascia la maglia granata dopo aver guidato da capitano la squadra al successo nel campionato di Terza Categoria. In questa sua seconda avventura fanese, il 43enne difensore centrale originario di Ravenna, ha davvero mostrato tutto il suo attaccamento per la città e la nuova società , scegliendo di scendere fino all’ultimo gradino del calcio pur di contribuire a risollevare le sorti di una bandiera che non doveva essere ammainata dopo l’infausta e ingloriosa fine dell’Alma Juventus Fano 1906. Una separazione che vedrà ora la società granata impegnata nella ricerca di un nuovo centrale di esperienza per la guida della difesa e Nodari quasi sicuramente approdare alla Real Metauro, prossima avversaria del Fano in Promozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nodari in partenza. Arriva Sartori. E i tifosi domani si presentano