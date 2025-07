No alla nuova bretella Petizione con 600 firme

MONTEVARCHI A Montevarchi oltre 600 cittadini hanno giĂ firmato la petizione popolare lanciata contro il progetto della nuova bretella stradale che dovrebbe collegare Ponte Leonardo a viale Matteotti, passando per via Amendola e via della Costituzione. Un’adesione ampia che, secondo i promotori, conferma la crescente preoccupazione della cittadinanza verso un’infrastruttura giudicata "calata dall’alto". "Si tratta di un numero significativo – sottolinea il comitato promotore – che dimostra quanto i montevarchini siano attenti e consapevoli. La nostra mobilitazione continua, non solo con la raccolta firme, ma come strumento di informazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - No alla nuova bretella. Petizione con 600 firme

In questa notizia si parla di: bretella - petizione - firme - montevarchi

Montevarchi. Bretella tra il Ponte Leonardo e e viale Matteotti. Petizione popolare - Arezzo, 09 giugno 2025 – Nel corso dell’ultimo mese, i residenti dei civici 35 e 37 di Viale Matteotti, insieme a numerosi altri cittadini di Montevarchi, hanno avviato una riflessione collettiva sul progetto della nuova variante viaria che collegherebbe Ponte Leonardo a Viale Matteotti, proseguendo lungo via della Costituzione e via Amendola.

No alla nuova bretella. Petizione con 600 firme; Montevarchi. Oltre 600 firme per dire no alla bretella di viale Matteotti: “Ora si apra un vero confronto”; Bretella di viale Matteotti: i residenti lanciano la raccolta firme per una petizione popolare. “Il progetto deve essere rivisto. Siano coinvolti i cittadini”.

No alla nuova bretella. Petizione con 600 firme - A Montevarchi oltre 600 cittadini hanno già firmato la petizione popolare lanciata contro il progetto della nuova bretella stradale che dovrebbe collegare Ponte Leonardo a viale Matteotti, passando pe ... Si legge su msn.com

Bretella di viale Matteotti: il Comitato raggiunge 600 firme contro il progetto e incontra il Presidente della Provincia Polcri - Oltre 600 sottoscrizioni per la petizione d’iniziativa popolare per dire no al progetto relativo alla bretella tra il Ponte Leonardo e viale Matteotti, a Montevarchi: lo annuncia il Comitato, che oltr ... valdarnopost.it scrive