Nicole Mazzocato svela il nome che darà alla figlia | Perché l'ho scelto e qual è il suo significato

Nicole Mazzocato ha scelto il nome per la figlia in arrivo. L'influencer e il calciatore Armando Anastasio presto diventeranno genitori per la terza volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nicole - mazzocato - nome - figlia

Nicole Mazzocato svela il nome che darà alla figlia: Perché l'ho scelto e qual è il suo significato; Nicole Mazzocato mamma tris, fiocco rosa in casa Anastasio: È stato un regalo; Nicole Mazzocato e Armando Anastasio genitori per la terza volta, aspettano una bambina.

Nicole Mazzocato svela il nome che darà alla figlia: “Perché l’ho scelto e qual è il suo significato” - L'influencer e il calciatore Armando Anastasio presto diventeranno genitori per la terza volta ... Segnala fanpage.it

Nicole Mazzocato rivela il nome della terza figlia in attesa, un momento emozionante per la famiglia. - Recentemente, Nicole Mazzocato, ex volto noto del programma “Uomini e Donne”, ha rivelato il nome della sua terza figlia, generando entusiasmo tra i suoi fan. Si legge su informazione.it