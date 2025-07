Nico Gonzalez Juve, è tentato dall’Al Ahli! L’affare è in stand by: gli aggiornamenti sul futuro dell’argentino. Il calciomercato Juventus sta vivendo un momento di attesa sul mercato, con la situazione di Nico Gonzalez che sta influenzando il futuro di altri possibili movimenti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la cessione dell’ala argentina sembra essere il passo fondamentale per poter concretizzare l’affondo su Jadon Sancho, obiettivo prioritario per la squadra bianconera. Tuttavia, la questione si complica ulteriormente perché il futuro di Nico Gonzalez è legato anche a un altro nome in uscita: Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, è tentato dall’Al Ahli! L’affare è in stand by: dalla richiesta dei bianconeri al prestito. Il punto sul futuro dell’argentino che potrebbe essere ancora in Serie A