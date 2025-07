Nico Gonzalez Inter resiste il piano B | Marotta al lavoro con la Juve cosa può succedere

Nico Gonzalez Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante argentino della Juve nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman resta il primo obiettivo dell’ Inter per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu, ma il club nerazzurro si prepara anche a valutare alternative concrete nel caso in cui la trattativa con l’ Atalanta non dovesse sbloccarsi. Secondo quanto riportato oggi da Il Giorno, infatti, l’Inter ha giĂ pronto un piano B e un piano C, con due nomi di spessore internazionale: Nico Gonzalez e Christopher Nkunku. Il primo è proprio Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino in forza alla Juventus, ma da tempo sotto i riflettori anche dell’ Atletico Madrid, che lo segue con interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Gonzalez Inter, resiste il piano B: Marotta al lavoro con la Juve, cosa può succedere

In questa notizia si parla di: inter - gonzalez - juve - nico

Nico Gonzalez ai saluti, la Juventus stuzzica l’Inter: idea di scambio con Frattesi? - Sta per piazzare ufficialmente il secondo colpo di mercato la Juventus, che ha chiuso la trattativa per il ritorno di Conceicao ed ora potrà pensare ad un altro grande nome in entrata.

Nico Gonzalez Inter, è lui l’alternativa a Lookman: può partire la trattativa con la Juve - di Redazione Nico Gonzalez Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante argentino della Juve nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo.

Nico Gonzalez Inter, clamoroso! Se Lookman non dovesse trasferirsi in nerazzurro, l’argentino è una delle due alternative opzionate dalla società interista! La novità - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Inter, l’argentino è a sorpresa uno dei nomi vagliati dalla società nerazzurra in caso di fallimento della trattativa Lookman.

Inter-Juve, possibile intreccio di mercato Secondo la Repubblica, l’interesse dei bianconeri per Frattesi e l’idea Nico Gonzalez per i nerazzurri potrebbero portare i due club ad una trattativa Nulla di concreto per il momento, si tratterebbe solamente di un’i Vai su Facebook

Calciomercato Juve, l'agente di Sancho a Torino! Nico Gonzalez: l'asse Inter-Atalanta si scalda https://msn.com/it-it/sport/other/calciomercato-juve-l-agente-di-sancho-a-torino-nico-gonzalez-l-asse-inter-atalanta-si-scalda/ar-AA1ILFXI?ocid=spr_trending&busin Vai su X

Lookman o Nico Gonzalez per accontentare Chivu: ecco il piano dell’Inter; Calciomercato Juve, l'agente di Sancho a Torino! Nico Gonzalez: l'asse Inter-Atalanta si scalda; Lookman all'Inter, Nico Gonzalez in Arabia. Il mercato degli attaccanti prende quota ma restano le telenovele Osimhen e Vlahovic.

Juventus, scambio Nico Gonzalez con Frattesi dell'Inter? L'idea scatena i tifosi - Juventus e Inter potrebbero realizzare uno scambio alla pari tra Nico Gonzalez e Frattesi: l'idea di mercato scatena i tifosi bianconeri e nerazzurri sui social ... Si legge su sport.virgilio.it

Nico Gonzalez la chiave del domino di mercato Atalanta-Juve-Inter - Il calciomercato estivo entra nel vivo con un intreccio ad alta tensione che lega Atalanta, Juventus, Inter, Atletico Madrid e persino il club saudita Al- Lo riporta calcioatalanta.it