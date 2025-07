Nick Cave la magia della musica Un concerto intimo e potente fatto di grandi classici e parole

Difficile pensare di essere in una piazza, in un teatro o in un’arena, quando davanti a te hai Nick Cave da solo con il pianoforte. Ieri sera e certamente in ognuna delle date di questo tour nelle piĂą suggestive location italiane, era come sentirsi in un deserto o su una distesa di ghiaccio o sospesi nello spazio, ma soprattutto nel tempo. Una platea di cinquemila persone che diventa di una sola, tu e solo tu, posto di fronte all’infinito, al profondo e talvolta sprofondo di parole e suoni che mettono a nudo la tua esistenza e quella del mondo intero. Questa è la forza, immensa, devastante, di Nick Cave che, lasciati i panni dell’iconoclasta che usa la potenza del rock e delle parole dissacranti, attraverso un cammino personale e di vita complicato e anche tragico, usa semplicemente le parole e alcune metafore per esprimere l’inquietudine del suo animo ipersensibile e super complesso, ma anche quella del nostro, che quasi sempre tendiamo a soffocare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nick Cave, la magia della musica. Un concerto intimo e potente fatto di grandi classici e parole

Nicolas Cage scambiato sistematicamente per Nick Cave: "Non passa giorno che non accada" - La star premio Oscar per Via da Las Vegas è spesso confusa con il cantante e soltanto in un'occasione si sono incontrati di persona.

Nicolas Cage e Nick Cave: incontro al santuario e aneddoti di confusione identitaria - Durante una recente intervista rilasciata a una nota testata britannica, Nicolas Cage ha condiviso un episodio divertente riguardante la sua sorprendente somiglianza con il celebre cantante Nick Cave.

Beats of Pompeii 2025: in cartellone Nick Cave, Ben Harper, Bryan Adams e molti altri - La rassegna musicale BOP – Beats of Pompeii tornerà anche quest’anno, dal 1° luglio al 5 agosto 2025; per oltre un mese, tra gli scavi della città si esibiranno artisti di spicco del panorama nostrano e internazionale.

Continua il percorso di avvicinamento al Concerto del 22 luglio a Roma con No More Shall We Part Capolavoro Assoluto di Nick Cave and the Bad Seeds, pubblicato nel 2001 qui in una versione che contiene anche due bonus tracks.

Nick Cave incanta Mantova come un bardo contemporaneo “L’Italia è sempre un po’ vacanza” - Metti un aedo australiano nella mantovana piazza Sordello, incastonata tra le austere architetture medievali dei Gonzaga, e trasformala per due ore in un teatro sacro e sospeso. Lo riporta milano.repubblica.it