Neymar segna il primo gol nella massima volo del Brasile per 12 anni … e cerca di Nutmeg Rival Manager

Il marcatore del record del Brasile Neymar ha dichiarato di voler "giocare 90 minuti in ogni partita" dopo aver terminato un'attesa di quasi 13 anni per un gol nella Serie A della sua patria con un vincitore clinico in ritardo per Santos contro i leader Flamengo. Nella sua prima apparizione di 90 minuti per cinque mesi, l'attaccante Neymar si è chiuso bruscamente all'interno della scatola e ha sparato sotto pressione in rete nella massima volo brasiliana per la prima volta da dicembre 2012 con l'unico gol della partita all'84 ° minuto all'Estadio Do Vila Belmiro.