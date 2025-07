Neymar gol vittoria con il Santos! Lo stadio impazzisce

Neymar torna al gol. Con il suo Santos, contro il Flamengo regalando tre punti fondamentali ai bianconeri. Per il brasiliano ├Ę la partecipazione al gol numero 700 in carriera. Scopri il dietro le quinte del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ┬ę Gazzetta.it - Neymar, gol vittoria con il Santos! Lo stadio impazzisce

In questa notizia si parla di: neymar - santos - vittoria - stadio

Santos, altro grave infortunio per Neymar: piange di dolore | VIDEO - Neymar, fuoriclasse brasiliano da poco tornato a giocare nel Santos, si ├Ę infortunato seriamente nella gara contro l'Atl├ętico Mineiro.

Neymar, il rientro in campo ├Ę un flop: clamorosa eliminazione per il Santos in Copa do Brasil - In Brasile si aspettavano un ritorno in pompa magna, ma la seconda avventura di Neymar in patria si sta rivelando molto al di sotto delle aspettative (9 presenze in totale, con soli 3 gol e 3 assist).

Neymar incerto sul futuro al Santos: ┬źNon lo so. Prender├▓ una decisione dopo il 12 giugno┬╗. Le parole - Neymar parla del suo futuro al Santos: ┬źNon lo so. Prender├▓ una decisione dopo il 12 giugno┬╗. Le parole del brasiliano Il ritorno di Neymar al Santos continua a suscitare emozioni contrastanti tra i tifosi, divisi tra entusiasmo e incertezze sul futuro del fuoriclasse brasiliano.

Neymar, gol vittoria con il Santos! Lo stadio impazzisce; Neymar torna al gol, il Santos batte il Flamengo e sogna la rimonta; Il Santos batte il Flamengo con gol di Neymar. Esordio per il figlio di Robinho.

Il Santos batte il Flamengo con gol di Neymar. Esordio per il figlio di Robinho - Vittoria all'ultimo respiro per il Santos contro il Flamengo: decisivo il gol di Neymar all'85º minuto. Secondo sportmediaset.mediaset.it

Santos, Neymar fischiato: risponde e segna un gol olimpico VIDEO - Nella notte tra domenica e lunedì il Campionato Paulista ha visto la vittoria del Santos di Pedro Caixinha sul campo dell`Inter de Limeira per 3- Da calciomercato.com