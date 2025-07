New Line Academy 50 anni di formazione Premiati i professionisti della bellezza

Cinquant’anni di formazione, stile e bellezza nel cuore di Firenze. È la storia della New Line Academy, accademia di estetica e make-up fondata negli anni ’70 da Vito Biondi, già affermato professionista del mondo beauty attivo tra Roma, Milano e Parigi. Nei giorni scorsi, l’Accademia ha ricevuto un importante riconoscimento dal Comune di Firenze per il mezzo secolo di attività . La cerimonia (nella foto) si è svolta alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, affiancato dal presidente e dal direttore di Cna Firenze, Francesco Amerighi e Lorenzo Cei. "L’anima più bella di Firenze è quella di chi mette al centro della propria vita il lavoro – ha detto l’assessore Vicini – Lo ribadiamo in questa occasione, in cui premiamo per i suoi primi cinquant’anni un’impresa che nella nostra città è nata e ha affermato la propria presenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - New Line Academy, 50 anni di formazione. Premiati i professionisti della bellezza

