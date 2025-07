Netflix ha pubblicato un rapporto completo dei suoi film e serie più visualizzate sulla sua piattaforma nei primi sei mesi dell'anno Netflix ha pubblicato il report che indica i film e le serie più viste sulla sua piattaforma digitale nei primi sei mesi di questo 2025. Tra prodotti originali e commissionati, scopriamo quindi quello che gli abbonati hanno visualizzato in streaming. Il report, che cattura all'incirca il 99% di tutte le visualizzazioni nella prima metà del 2025, evidenzia come gli abbonati continuino a utilizzare in modo massiccio Netflix - oltre 95 miliardi di ore - coprendo una vasta gamma di generi e lingue. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Netflix, ecco la lista dei film e delle serie TV più viste della prima metà del 2025