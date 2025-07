Neonato morto in vacanza in Puglia oggi l' ultimo saluto a Michael

È stata eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo Michael Cianfrocca, il neonato di appena cinque mesi originario di Alatri (Frosinone), tragicamente deceduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio all’interno di una struttura ricettiva sul litorale di Carovigno, in provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Un bimbo di cinque mesi è morto all'ospedale Perrino di Brindisi dove era stato ricoverato d'urgenza la scorsa notte. A quanto si apprende il piccolo dormiva nel letto matrimoniale con i genitori, protetto da alcuni cuscini, durante una vacanza della famiglia a C Vai su Facebook

