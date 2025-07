Neonato morto in vacanza in Puglia Domani l’ultimo saluto a Michael Aveva appena 5 mesi Il funerale presso la Chiesa Madonna del Rosario di Mole Bisleti ad Alatri

Michael Cianfrocca, un neonato di soli cinque mesi, originario di Alatri (Frosinone), è tragicamente deceduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio mentre si trovava in vacanza con la famiglia in una struttura ricettiva sul litorale di Carovigno, in provincia di Brindisi. La causa del decesso è ancora oggetto di indagine, con l'autopsia effettuata ieri dal medico legale Domenico Urso, incaricato dalla Procura di Brindisi. L'indagine è aperta per omicidio colposo contro ignoti. Esame autoptico per chiarire le cause della morte. Il pm Livia Orlando, titolare dell'inchiesta, ha disposto l'autopsia per cercare di chiarire le cause di questo drammatico decesso.

Neonato morto in vacanza in Puglia, oggi l'ultimo saluto a Michael - È stata eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo Michael Cianfrocca, il neonato di appena cinque mesi originario di Alatri (Frosinone), tragicamente deceduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio all’interno di una struttura ricettiva sul litorale di Carovigno, in provincia di Brindisi.

Un bimbo di cinque mesi è morto all'ospedale Perrino di Brindisi dove era stato ricoverato d'urgenza la scorsa notte. A quanto si apprende il piccolo dormiva nel letto matrimoniale con i genitori, protetto da alcuni cuscini, durante una vacanza della famiglia a C

