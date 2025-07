Neonato morto in culla Aperta un’inchiesta

Una tragedia devastante in via Carlo Mayr, dove un bambino di appena tre mesi è morto in culla per cause naturali. Una vicenda sulla quale, tuttavia, la procura di Ferrara vuole fare piena chiarezza. Almeno per stabilire le cause esatte del decesso che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbero essere riconducibili, appunto, alla sindrome da morte in culla (il decesso improvviso in un bimbo apparentemente sano che avviene nei primi mesi di vita) oppure a un soffocamento da cibo, forse legato a un rigurgito di latte. Il pm ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. SarĂ effettuata l’ autopsia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neonato morto in culla. Aperta un’inchiesta

