È ormai conclamato che il disastro aereo del volo Air India 171 diretto da Ahmedabad a Londra lo scorso 12 giugno sia stato causato per un gesto intenzionale del comandante Sumeet Sabharwal che pochi istanti dopo il decollo del Boeing 787 Dreamliner ha interrotto il flusso di carburante ai motori provocandone lo spegnimento e il successivo inevitabile incidente. Dalle indagini è emerso un nuovo e importante particolare di quanto accaduto in cabina in quei concitati secondi. La frase al copilota. " L’aereo è nelle tue mani ": è questa la frase che avrebbe pronunciato Sabharwal affidando il pieno controllo dell'aereo al primo ufficiale, Clive Kunder, che si sarebbe dunque occupato del decollo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nelle tue mani". Air India, le parole del comandante al vice