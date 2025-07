Nelle chat degli ex dipendenti tutti si sbellicano dalle risate perché Andy Byron è stato smascherato | una fonte parla dell’uomo immortalato dalla kiss cam dei Coldplay con la presunta amante

Di lui poco o nulla si sapeva fino a che la kiss cam del concerto dei Coldplay non lo ha inquadrato con la presunta amante. Stiamo parlando di Andy Byron, Ceo di Astronomer dal 2023, un’azienda di software valutata oltre un miliardo di dollari. La donna, invece, è Kristin Cabot, nonchĂŠ la Chief People Officer della stessa compagnia di Byron. Il Ceo è sposato con un’altra donna, Megan Kerrigan, ed ha due figli. Cabot, secondo i documenti del tribunale del Massachusetts, avrebbe divorziato dal marito, Kenneth Thornby, nel 2022. L’ex coppia aveva almeno un figlio. Il New York Post non ha atteso molto prima di trovare una fonte “esclusiva”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - “Nelle chat degli ex dipendenti tutti si sbellicano dalle risate perchĂŠ Andy Byron è stato smascherato”: una fonte parla dell’uomo immortalato dalla kiss cam dei Coldplay con la presunta amante

